Osservazione del cielo all'Osservatorio astronomico di Arcugnano

Porto Burci si sposta all'Osservatorio astronomico di Arcugnano!

Accompagnati dal Gruppo Astrofili Vicentini il 6/04/2022, si farà un viaggio alla scoperta del cielo.

Durante la visita, i partecipanti potranno visionare la struttura, ascoltare alcune spiegazioni su temi di astronomia e sul funzionamento del telescopio, porre domande ai responsabili del GAV e osservare il cielo con la strumentazione in cupola e nel piazzale.

Per una questione di capienza, si prevede un ingresso in due distinte fasce orarie (20:45 e 22:15), di massimo 24 partecipanti ciascuna.

Di conseguenza il primo incontro inizierà alle ore 21:00 (presentarsi per le 20:45) e il secondo alle ore 22:30 (presentarsi per le 22:15).

Per prenotare il tuo posto, ti chiediamo quindi di iscriverti tramite il form: https://forms.gle/1CmdBW38WrWNaMPa8

L'Osservatorio astronomico di Arcugnano (VI), gestito dal Gruppo Astrofili Vicentini, è composto da una sala principale con esposizione di fotografie, oggetti 3D e schede illustrate.

Sopra la sala c'è la cupola girevole dotata di un telescopio Ritchey-Chrètien da 360mm di diametro e 2480mm di focale, allineato con un rifrattore Takahashi. Il telescopio è motorizzato per l'inseguimento degli astri e dunque viene usato anche per fotografia.

Si consiglia vivamente di parcheggiare il proprio veicolo presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina e di proseguire a piedi verso l'Osservatorio.

Specifichiamo che il piazzale antistante l'Osservatorio non sarà accessibile alle automobili.



L'evento fa parte della rassegna MONDI LONTANISSIMI.