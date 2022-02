Osservatorio di Asiago: la luna e visita alla cupola del telescopio Galileo

Osservazione dellla luna, e lezione teorica sul satellite della terra.

Visita alla cupola del telescopio Galileo.

SABATO 12/2/2022 ALLE ORE 18:00

Osservatorio Astrofisico di Asiago

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) - via email: visite.asiago.dfa@unipd.it oppure presso lo I.A.T. di Asiago: 0424462221 - info@asiago.to

Per accedere alle strutture è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS.

Biglietto intero: 10€; ridotto (per bambini 6-11 anni): 5€; gratuito per bambini fino a 5 anni, dipendenti e studenti UNIPD e OAPD; biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): 30€.

N.B.: Pagamento presso lo I.A.T. di Asiago (preferibile) in alternativa in contanti presso l'Osservatorio Astrofisico di Asiago.