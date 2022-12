Osservatorio Astronomico di Asiago: visita alla cupola

Prezzo non disponibile

Iniziative per il pubblico presso l'Osservatorio, incontri con l’astronomia passata, presente e futura all’Osservatorio Astrofisico di Asiago.

Lunedì 26 gennaio 2023

Ore 11.00 - Osserviamo la nostra Stella! - Osservazione di macchie e protuberanze solari (in caso di cielo sereno) e lezione sul Sole (caratteristiche, evoluzione e storia delle osservazioni solari)

Ore 17.00 - Il Telescopio spaziale James Webb: Lezione a tema e osservazione da remoto

Durante l’appuntamento sarà possibile visitare la cupola del telescopio Galileo, salvo i periodi in cui il telescopio sarà in manutenzione.

Durata: 90 minuti

INGRESSO:

Biglietto intero: 10 €;

Ridotto (per bambini 6-11 anni): 5 €;

Gratutito per bambini fino a 5 anni, dipendenti e studenti UNIPD e OAPD;

Biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): 30 €.

IAT Asiago

Piazza Carli, 56

36012 Asiago (VI)

Telefono: +390424462221



Osservatorio Astronomico, Asiago

Via Osservatorio,8, 36012 Asiago