Ortigara: scorci d’autunno in alta quota

Escursione storica in uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra. Cima Caldiera, il Monte Ortigara, ma non solo: cammineremo lungo vecchi sentieri di guerra, i sentieri meno conosciuti e frequentati. Una bellissima giornata in cui scoprire non solo un emozionante luogo legato alla Grande Guerra ma, sperando in un po di fortuna, anche animali della fauna locale.

ORTIGARA: SCORCI D'AUTUNNO D'ALTA QUOTA

7 novembre 2021, Altopiano dei 7 Comuni

RITROVO: ore 8:30 al parcheggio nord delle Melette.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio "Le Melette" nord, Località Busa Fonda Parking, Località Busa Fonda, Bassano del Grappa, VI, Italia.

DISLIVELLO: 500m.

DIFFICOLTA': *** medio

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Mascherina, scarpe da trekking, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua, occhiali da sole, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

L'iscrizione è subordinata all'aver già partecipato ad un escursione di livello di difficoltà MEDIO/IMPEGNATIVO.

La prenotazione è richiesta per gestire al meglio anche la parte di logistica e organizzazione.

Fino ad esaurimento posti.

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it