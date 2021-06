Note dal mondo dopo il tramonto: concerto del duo Maderni/ Dalla Massara

Echi d'Estate è anche musica.

Il sublime concerto "Note dal mondo dopo il tramonto" si sposa con la raffinatezza del parco di Villa Grazia Bevilacqua-Grazia.



Enrico Maderni al violoncello e Mauro Dalla Massara al pianoforte: un mix perfetto di suoni e colori scelto da autori provenienti da diversi paesi del mondo per esprimere la propria realtà. Nella cornice di Villa Grazia Bevilacqua-Grazia una serata per scoprire come compositori europei, americani, russi e argentini hanno impiegato questo duo nelle loro composizioni.



Da Vivaldi a Morricone, da Schumann a Rachmaninov e Piazzolla, una proposta musicale per ascoltare il “suono” di diverse nazioni attraverso il canto del violoncello e la voce del pianoforte.



in caso di maltempo lo spettacolo si terrà sotto la barchessa.



Info: 346 249 4599.



Per scoprire il calendario completo della rassegna scrivere al numero sopra oppure consultare la pagina Facebook del Comune di Orgiano o il sito istituzionale.

