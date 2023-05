Mostra Orchidee nel chiostro di S. Lorenzo

Le orchidee tornano a farsi vedere…ai chiostri di S. Lorenzo

Sabato 13 maggio, nella suggestiva cornice del chiostro di S. Lorenzo, si svolgerà la 4° Mostra di orchidee botaniche. Organizzata dall’associazione Civiltà del Verde in collaborazione con il Gruppo Orchidofilo Giardino Jacquard di Schio e l'Associazione il Tritone.

Si potranno ammirare orchidee eleganti e raffinate, ma anche timide e delicate, collezioni di pregio coltivate da appassionati orchidofili. Per i neofiti, per chi volesse cimentarsi in questo mondo meraviglioso saranno presenti varietà botaniche e che vivono anche in giardino, con la possibilità di acquisto e avere informazioni preziose sulla loro coltivazione.

Quest’anno parteciperanno anche Emanuele Teano di Moonsonica, Orchismundi di Morandin e Viviana Lorenzini dello Scrigno di nebbia e la Giardineria Drago con le orchidee di terra e molti altri fiori.

Il programma: