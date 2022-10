Orchestra teatro Olimpico con Nicolas Altstaedt | stagione sinfonica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Per Nicolas Altstaedt, eclettico violoncellista e direttore franco-tedesco, la scorsa stagione è stata prodiga di successi, fra i quali ci sono i debutti con la London Philharmonic, i Münchner Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayrische Rundfunks, l’Orchestra della RAI e l’Orchestre des Champs-Élysées. Nel doppio ruolo di solista e direttore della OTO Altstaedt presenta due superbe pagine per orchestra come il Concerto che Šostakovi? dedicò nel 1959 a Rostropovich e la Terza di Beethoven, ispirata alle gesta di Napoleone.

Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

Programma

Šostakóvi?, Concerto per violoncello e orchestra Op. 107

Beethoven, Sinfonia n. 3 “Eroica”