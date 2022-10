Orchestra teatro Olimpico con Alexander Lonquich | stagione sinfonica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

In questo nuovo concerto alla guida della OTO Alexander Lonquich, che si esibisce anche al pianoforte, propone tre fra i compositori più influenti di ogni epoca. C’è Haydn, con l’Ouverture da Armida, uno dei suoi migliori risultati operistici. C’è il Concerto in Do minore di Mozart, all’epoca campione d’incassi al botteghino. E infine l’Ottava Sinfonia con la quale un maturo Beethoven torna a guardare a Haydn e Mozart come modelli di riferimento. Cosa hanno in comune i tre capolavori? Un’ondata di contagiosa vitalità!

Lunedì 6 febbraio 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

Programma

Haydn, Sinfonia da Armida

Beethoven, Sinfonia n. 8

Mozart, Concerto per pianoforte e orchestra K 491