Concerto straordinario: gli archi dell'Orchestra del Teatro Olimpico

CONCERTO STRAORDINARIO AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

Gli archi dell'Orchestra del Teatro Olimpico

Hèsperos Piano Trio

Filippo Lama, violino concertatore

Stefano Guarino, violoncello

Riccardo Zadra, pianoforte



Leoš Janá?ek, Suite per orchestra d’Archi VI/2

Bohuslav Martin?, Concertino per trio con pianoforte e orchestra d’archi H.232

Antonín Dvo?ák, Serenata per orchestra d’archi op. 22



Biglietti:

Intero 20 euro

Ridotto abbonati e over65 15 euro

Ridotto under30 10 euro



In vendita presso la sede dell’Orchestra del Teatro Olimpico (Vicolo Cieco Retrone 24 / tel. 0444 326598 / segreteria@orchestraolimpico.it) e al link: https://bit.ly/3w5qPH1

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...