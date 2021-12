Opus winter 2021: mercatino artigianale a Villa Fabris

A Villa Fabris a Thiene una selezione di Artigiani strepitosi. Un appuntamento unico, dedicato a chi apprezza la bellezza e l'originalità delle creazioni artigianali e che per il Natale sceglie di fare regali non convenzionali!

Durante OPUS Winter Edition 2021 tutte le stanze e i saloni di Villa Fabris vengono invasi dalle creazioni di 40 meravigliosi Artigiani. Prodotti unici, originali, realizzati a mano.

OPUS promuove l’energia creativa dei numerosi artigiani presenti nel territorio italiano. Un evento dedicato alla moda, al design e all'illustrazione Made in Italy che vuole celebrare lo spirito del Do It Yourself e dell’Handmade attraverso la promozione dell’artigianato contemporaneo, del design indipendente e dell’arte.

Al ristoro ci penseranno i ragazzi di Villa6 Sharing Bar e a deliziare le orecchie l'ottima musica di Alessio Magenta diffusa in tutte le stanze.

Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre dalle 10:30 alle 19:30 Villa Fabris a Thiene

- l'ingresso è gratuito

L'11 e il 12 Dicembre torna l'edizione natalizia di OPUS, l'ingresso è consentito solo ai possessori di Green Pass come previsto dalla normativa vigente e sarà possibile accedere all'evento dalla porta che da sul Parco di Villa Fabris.