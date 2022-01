Nuove opere d'arte impreziosiscono il centro storico di Vicenza

Sei opere del Maestro Andrea Roggi impreziosiranno dal 28 gennaio al 22 agosto 2022 Vicenza in occasione della mostra “Terra Mater | Earth and Heaven” con il sostegno di Demeral, che anticipa VIOFFGoldenGreen, in programma dal 16 al 20 marzo 2022.

La mostra si propone come un percorso di contemplazione estetica ed intellettuale intorno alle tematiche che ispirano la poetica del rinomato artista toscano: il rapporto con la natura unito a quello personale con le proprie radici culturali, nonché il rapporto fra individuo e tempo, relazionati alla protagonista indiscussa dell’iniziativa: la Madre Terra.

Le location espositive che disegneranno un suggestivo percorso artistico e culturale sono

piazza dei Signori,

la Loggia del Capitaniato,

piazza delle Erbe,

piazzale Alcide De Gasperi,

piazza San Lorenzo.

Andrea Roggi

“Terra Mater – Earth and Heaven”

Andrea Roggi è un artista che riesce a concepire il rapporto tra fruitore e spazio urbano come un connubio di emozioni condivise. Lo spazio, dunque, viene interpretato: lo scultore, maestro assoluto di ciò, riesce a condurre nella “dimensione spaziale”, ovvero in un rapporto fisico con la natura e con l’architettura delle città; in un viaggio della memoria che conduce al futuro, con leggerezza. Un’armoniosa melodia, da ognuna di queste opere, risuona di una propria vita. Dal disegno alla scultura, dal linguaggio scelto, che non è solo l’espressione individuale dell’artista, ma è tutto l’aspetto creativo che compone l’humus di questo percorso espositivo.

Il Maestro, attraverso il suo intimo tributo alla Madre Terra, comunica sia l’urgenza di tornare ad amare il pianeta che ha nutrito per millenni il genere umano, sia l’urgenza di prendere il controllo di ciò che ci è stato lasciato in dono dalle esperienze del passato, affinché ciò possa essere utilizzato attivamente onde raggiungere – quasi alla maniera delle filosofie greche antiche – un virtuoso stato collettivo di consapevolezza ed equilibrio.