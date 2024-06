Operaestate con Paolini e Bergonzoni, il programma 2024 di musica, teatro, danza, circo

Prezzo non disponibile

Operaestate è il più importante Festival del Veneto avrà luogo dal 10 luglio al 15 settembre 2024. Un ricco calendario con spettacoli di teatro, musica, danza e circo contemporaneo. Con esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale, Gli appuntamenti avranno luogo a Bassano del Grappa e nei teatri e nei paesaggi, parchi, giardini e luoghi d’arte della Pedemontana Veneta. Molte le prime nazionali con Alessandro Sciarroni, Mario Brunello e Virgilio Sieni, Silvia Gribaudi, Motus, Anagoor, Babionia Teatri, Alessandro Bergonzoni (22 luglio), Marco Paolini (18 e 19 luglio), C’Mon Tigre, Orchestra di Padova e del Veneto, Giovanni Andrea Zanon e tantissime altri artisti e compagnie.

Programma Operaestate Festival 2024

Mercoledì 10 luglio h 21.00 – Bassano del Grappa, Piazze e Vie del Centro Storico Parata Inaugurale

Giovedì 11 luglio h 21.20 – Rosà, Villa Dolfin Boldù Stivalaccio Teatro - "Strighe maledette!" (Coproduzione OE – Prima Nazionale)

Venerdì 12 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” C’mon Tigre - "Habitat Live"

Sabato 13 luglio h 16.00 e 19.00 – Castelfranco Veneto, Villa Parco Bolasco Matteo Marchesi / Dance Well Dancers - "Un po’ sconcerto" (Coproduzione OE – Prima Nazionale)

Sabato 13 luglio h 9.00 – Seren del Grappa Terre Graffiate Walking 1

Sabato 13 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” Giovanni Andrea Zanon / Martin James Bartlett - "Giovani Talenti 1"

Domenica 14 luglio h 11.00 / 14.30 / 18.00 – Possagno / Alano di Piave / Pieve del Grappa Monte Grappa Jazz Festival – day 1

Domenica 14 luglio h 17.00 / 18.00 / 19.00 – Bassano del Grappa, CSC San Bonaventura, Museo Civico Giovane Danza D’autore – Anticorpi XL: Michele Scappa - "There is a planet", Martina Gambardella - "Mute", Pierandrea Rosato - "Infieri"

Mercoledì 17 luglio h 21.00 - Bassano del Grappa, Piazze e Vie del Centro Storico Bassano City of Jazz (Coproduzione OE)

Giovedì 18 e venerdì 19 luglio h 18.00 – Valbrenta, Tagliata della Scala di Primolano Marco Paolini - "Latitudini – Studio per un nuovo spettacolo" (Coproduzione OE)

Sabato 20 luglio h 17.00 – Malga Paù, Caltrano Base9 / Teatro in Malga - "Dancing Strides 1" (Coproduzione OE)

Sabato 20 luglio e domenica 21 luglio h 18.00 e 21.00 – Bassano del Grappa, CSC San Bonaventura Gruppo Nanou - "Redrum" (Coproduzione OE)

Domenica 21 luglio h 18.00 – Mussolente, Giardino di Casa Eger Filippo Tognazzo / Zelda Teatro - "Per filo e per segno" (Coproduzione OE – Prima Nazionale)

Lunedì 22 luglio h 21.20 – Isola Vicentina, Parco di Villa Cerchiari Alessandro Bergonzoni - "Sempre sia rodato"

Martedì 23 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Teatro Remondini Motus - "Frankenstein"

Mercoledì 24 luglio h 21.00 - Bassano del Grappa, Piazze e Vie del Centro Storico Bassano Città di Circo: Mistral, Lucignolo, Fra Martò, Enrico Mazza, Livia per Aria, Ignazio Bortot (Coproduzione OE)

Giovedì 25 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Chiostro del Museo Civico Leonora Armellini / Quintetto di Fiati: Tommaso Benciolini, Lourdes Vigueras Ruiz, Daniel Roscia, Manuel Cester, Dario Venghi - "Giovani Talenti 2"

Venerdì 26 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Teatro Remondini Alessandro Sciarroni - "U."

Sabato 27 luglio h 9.00 – Romano d’Ezzelino, Col Campeggia Terre Graffiate Walking 2

Sabato 27 luglio h 16.00 – Malga Verde, Lusiana Conco Base9 / Teatro in Malga - "Dancing Strides 2" (Coproduzione OE)

Sabato 27 e domenica 28 luglio h 18.00 e 21.00 - Bassano del Grappa, CSC San Bonaventura Anagoor - "Bromio" (Coproduzione OE – Prima Nazionale)

Domenica 28 luglio h 11.00 / 14.30 / 18.00 - Solagna (Alpe madre) / Valbrenta (Loc. Lepre) / Solagna (Malga Gasparini) Monte Grappa Jazz Festival – day 2

Lunedì 29 luglio h 21.20 - Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” Mario Brunello – Virgilio Sieni - "Un amico" (Coproduzione OE)

Martedì 30 luglio h 21.20 – Valbrenta, Rive del Brenta di Campolongo Marcus Grimm - "By this River" (Coproduzione OE)

Mercoledì 31 luglio h 21.20 – Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” Cristina Kristal Rizzo - "Monumentum the second sleep / seconda parte, il quartetto"

Venerdì 2 agosto h 21.00 – Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” Silvia Gribaudi / MM Contemporary Dance Company - "Grand jetè"

Sabato 3 agosto h 18.30 – Marostica, Collina del Pigrotto Fratelli Dalla Via - "Nulla è più invisibile" (Coproduzione OE – Prima Nazionale)

Domenica 4 agosto h 21.00 - Bassano del Grappa, Teatro al Castello Tito Gobbi Orchestra di Padova e del Veneto - "Nona Sinfonia di Beethoven" (Coproduzione OE)

Lunedì 5 agosto h 20.30 – Solagna, Trattoria “Da Doro” Pantakin - "Marco Polo e la Principessa - Una tragicomica storia d’amore"

Martedì 6 agosto h 21.00 – Bassano del Grappa, Teatro al Castello “Tito Gobbi” Sharon Fridman - "Go figure"

Giovedì 8 agosto h 21.00 - Bassano del Grappa, Chiostro del Museo Civico Eva Gevorgyan - "Giovani Talenti 3"

Giovedì 8 agosto h 21.00 - Cismon del Grappa, Sagrato Chiesa di Cismon Carlo Presotto / Paola Rossi / La Piccionaia - "Come se in acqua stata non fosse" (Coproduzione OE)

Venerdì 9 e sabato 10 agosto h 18.00 e 21.00 – Bassano del Grappa, Bolle Nardini Gruppo MK - "Creatures. Album degli abitanti del Nuovo Mondo" (Coproduzione OE – Anteprima Nazionale)

Domenica 11 agosto h 21.00 - Bassano del Grappa, Chiostro del Museo Civico Luca Giovannini / Leonardo Colafelice - "Giovani Talenti 4" (Musiche di Chopin, Schumann, Rachmaninov)

Martedì 13 agosto h 21.00 – Lusiana Conco, Piazza IV Novembre Vasco Mirandola / Erica Boschiero / Sergio Marchesini - "Gli anni del tempo matto – Canto per un pianeta in prestito"

Domenica 1 settembre h 17.00 - Colceresa, Sentiero della Chiocciola Carlo Presotto / La Piccionaia - "Il segreto dei sentieri" (Coproduzione OE)

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre h 20.30 - Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del ‘99 Circo Magdaclan - "Eccezione"

Lunedì 9 settembre h 21.00 – Nove, Cortile Palazzo Baccin Lorenzo Maragoni - "Grandi numeri (slam poetry/stand-up comedy)"

Martedì 10 settembre h 20.30 - Montebelluna, Centro storico Chiara Frigo / Dance Well Dancers - "Ballroom"

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre h 20.30 - Bassano del Grappa, Parco Ragazzi del ‘99 Circo Magdaclan - "Emisfero"

Info e biglietti: operaestate.it