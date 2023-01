Opening fact: futuro, ambiente, cultura, territori

FACT! è sostenibilità, socialità e cultura per una città a misura di futuro. Workshop, conferenze, corsi manuali e creativi: tanti eventi, tutti a INGRESSO LIBERO, per dare una spinta all’economia circolare a Vicenza.



PARTECIPA ALL'INAUGURAZIONE_ Un assaggio del progetto in 3 location diverse della città, per (ri)cominciare a pensare circolare!

IL PROGRAMMA DI SABATO 4 FEBBRAIO 2023



Sabato 4 febbraio h 10.00-13.00

? COOPERATIVA INSIEME | Via Basilico Dalla Scola, 255 – Vicenza

? HAI DETTO SMART REUSE PARK?!

Cos’è, a cosa serve e come funziona uno Smart Reuse Park: visita guidata al primo impianto di preparazione per il riutilizzo d’Italia. Partenza gruppi: h 10.00 - 10.30 - 11.00. Posti limitati: per info e prenotazioni scrivi a seguici@insiemesociale.it.

Sabato 4 febbraio dalle 14.00 alle 20.00

? PORTO BURCI | Contrà dei Burci, 27 - Vicenza

? CAPOGIRO_LO SWAP PARTY

Dai una svolta ai tuoi capi e libera l’armadio da quello che non indossi più! Talk e approfondimenti, concerti, dj-set, merende e aperitivi per un weekend da far girare la testa.



? MI RIFIUTO!_Lab creativo

Insieme a Martina Pretto - artigiana e designer vicentina - scoprirai come dare una nuova vita a confezioni in plastica, tetrapak, alluminio... materiali troppo preziosi per finire nel bidone dei rifiuti!

Porta con te confezioni in tetrapak di succhi di frutta, latte o bevande, tubetti del dentifricio, confezioni di riso e caffè, tutti vuoti e puliti, e trasforma i tuoi rifiuti in oggetti utili! Una volta scelti i colori delle lampo e del filo, basteranno dai 15 ai 30 minuti per realizzare l'oggetto che più ti serve.



?TEXTILE IS THE NEW PLASTIC_Talk | h 18.00

A cura di Cooperativa Insieme



? THE MOJOS DJ_Aperitivo e djset h 18.00

Sabato 4 febbraio h 21.00

? CARACOL OLOL JACKSON | Viale Francesco Crispi, 46 – Vicenza

? SABOTAGE_ WASTE COUTURE

La sovrapproduzione nella moda raccontata in una performance originale a cura di Caracol Olol jackson team. Live music di Andrea Santini.

A seguire CTRL dj-set drum and bass.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023



? PORTO BURCI | Contrà dei Burci, 27 - Vicenza

Domenica 5 febbraio dalle 11.00 alle 21.00



? CAPOGIRO_LO SWAP PARTY

Dai una svolta ai tuoi capi e libera l’armadio da quello che non indossi più! Talk e approfondimenti, concerti, dj-set, merende e aperitivi per un weekend da far girare la testa.



? MI RIFIUTO!_Lab creativo

Insieme a Martina Pretto - artigiana e designer vicentina - scoprirai come dare una nuova vita a confezioni in plastica, tetrapak, alluminio... materiali troppo preziosi per finire nel bidone dei rifiuti!

Porta con te confezioni in tetrapak di succhi di frutta, latte o bevande, tubetti del dentifricio, confezioni di riso e caffè, tutti vuoti e puliti, e trasforma i tuoi rifiuti in oggetti utili! Una volta scelti i colori delle lampo e del filo, basteranno dai 15 ai 30 minuti per realizzare l'oggetto che più ti serve.



?TEXTILE IS THE NEW PLASTIC_Talk | h 16.00 e 18.00

A cura di Cooperativa Insieme



? SULEMAN + GALLUCCI_Aperitivo e djset h 19.00



FACT! è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza in collaborazione con Porto Burci, Centro Tecchio, Cooperativa Sociale Insieme e Caracol Olol Jackson. Con il sostegno di Fondazione Cariverona.