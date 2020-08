OneManPier Ukulele Sexy Trio al Monte Cruz

Un concerto in cui convivono musica e cabaret. Canzoni proprie originali e cover che vanno da Rino Gaetano agli Skiantos passando per Lucio Dalla. E' una delle “versioni” del più ampio progetto ‘OneManPier (il cantabarista). Da 10 anni folk cantautorale cantato in italiano.

4 dischi all’attivo, una manciata di singoli,piu di 400 concerti in tutta Italia, e varie collaborazioni degne di nota tra cui spiccano quelle con Roberto “Freak” Antoni & Dandy Bestia (Skiantos) e con Sasha Torrisi & Omar Pedrini (Timoria), Elisa Minari, Mimosa Campironi, Ilenia Volpe, Auroro Borealo, I Camillas, Enrico Farnedi.

Sound fresco, divertente e accattivante.



Sul palco:

OneManPier – ukulele/voce

Luca “Carce” Violetto – chitarra acustica ed effetti

Luca “Sidd” Baggio – batteria/effetti/voce

DOMENICA DALLE ORE 19:00 ALLE 22:00

al Monte Cruz di Bassano del Grappa (Vi) strada rivana 7

**ONEMANPIER UKULELE SEXY TRIO**

