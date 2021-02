On line: Laura Morante al Teatro Comunale di Thiene

Entra Laura Morante. Sola, in una platea oggi sconsolatamente vuota ma da lei vista festosamente affollata, racconta del suo lavoro di ieri e di domani. Spiega che è importante ricominciare, riaprire i Teatri pur con capienza limitata se necessario. Per gli artisti in scena “il bello del teatro” è avere un pubblico attento, meglio se numeroso, che li sostiene. Il teatro è vivo, è il qui e ora per l’artista e lo spettatore.

Venerdì 26 febbraio alle ore 18 per SCHIUSI i teatri sono vivi viene pubblicato online, sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it, il video girato al Teatro Comunale di Thiene in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Chi il Teatro lo frequenta ne prova la mancanza. Perciò Arteven con questo progetto ha schiuso le porte di alcuni di questi luoghi di cultura e spettacolo per girare dei video, con testimonial attori e danzatori, volti a far conoscere le loro differenti storie e bellezze.

Laura Morante è la protagonista del filmato girato al Teatro Comunale di Thiene, sul cui palcoscenico - si spera quanto prima, afferma l’attrice - presenterà Io Tosca, io Sara, spettacolo dedicato a Sarah Bernhardt di cui è autrice e interprete. L’Assessore alla Cultura Maria Gabriella Strinati ci accoglie nel Teatro Comunale che, con la Stagione 2019/2020, ha raggiunto il traguardo della quarantesima stagione teatrale. Racconta quindi le principali tappe della sua storia che, dal primo progetto del 1897 e passando per varie vicissitudini, ne ha fatto un luogo fondamentale per la vita culturale della Comunità.

Lo sguardo della telecamera ci regala una carrellata sugli aspetti architettonici del Teatro, divenuto Comunale nel 1914, con preziose immagini che ne mostrano i fregi, i lampadari e le tante bellezze del suo stile liberty. L’Assessore conclude ricordando i grandi artisti che

hanno calcato il palcoscenico thienese e augurandosi che quanto prima l’affezionato pubblico possa ritornare in sala per la XLI Stagione Teatrale.

L’appuntamento settimanale in streaming è fissato il venerdì alle ore 18 con sempre un nuovo video di SCHIUSI i teatri sono vivi sui canali Youtube e Vimeo di Arteven nonché su myarteven.it,