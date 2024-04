Omaggio a Palladio, concerti con András Schiff, brani di Haydn, Mozart e Schubert

L'OMAGGIO A PALLADIO si terrà dal 2 al 5 maggio 2024. La rassegna si svolgerà in due luoghi storici di Vicenza: il Teatro Olimpico e la Basilica dei Ss. Felice e Fortunato. Il festival propne un viaggio musicale dalla classicità al romanticismo sotto la guida di Sir András Schiff.

Quest'anno, il programma mette in luce tre pilastri del classicismo viennese: Haydn, Mozart e Schubert. Si ascolteranno le ultime sinfonie di Haydn, i concerti per pianoforte di Mozart e le composizioni cameristiche di Schubert. Un momento speciale sarà dedicato alle scuole vicentine, ampliando così l'offerta culturale del festival.

Programma

Giovedì 2 maggio, h 20:00, Teatro Olimpico di Vicenza: Serata dedicata a Franz Schubert con esecuzioni di celebri pezzi tra cui la Sonata in La minore per arpeggione e il Trio per pianoforte n. 2.

Venerdì 3 maggio, h 20:00, Basilica dei SS. Felice e Fortunato: Una serata di profonda spiritualità con la Sinfonia n. 40 e la Messa in Do minore di Mozart, eseguita dalla Cappella Andrea Barca e dalla Schola San Rocco.

Sabato 4 maggio, h 20:00, Teatro Olimpico di Vicenza: Combinazione di composizioni di Schubert, Haydn e il Concerto per pianoforte n. 25 di Mozart.

Domenica 5 maggio, h 20:00, Teatro Olimpico di Vicenza: La rassegna si conclude con pezzi scelti di Schubert e Haydn, oltre al Concerto per pianoforte n. 24 di Mozart.

INFO E BIGLIETTI

Concerti al Teatro Olimpico del 2-4-5 maggio

INTERO: 80 Euro

RIDOTTO ABBONATI STAGIONI MUSICALI AL TEATRO COMUNALE: 65 Euro

Ridotto under30: 30 Euro

Concerto alla Basilia di San Felice del 3 maggio

I settore navata centrale anteriore:

INTERO: 70 Euro

RIDOTTO ABBONATI STAGIONI MUSICALI AL TEATRO COMUNALE: 60 Euro

RIDOTTO UNDER30: 30 Euro

II settore navata centrale posteriore:

INTERO: 55 Euro

RIDOTTO ABBONATI STAGIONI MUSICALI AL TEATRO COMUNALE: 45 Euro

RIDOTTO UNDER30: 20 Euro

III settore navate laterali:

INTERO: 40 Euro

RIDOTTO ABBONATI STAGIONI MUSICALI AL TEATRO COMUNALE: 30 Euro

RIDOTTO UNDER30: 15 Euro

Biglietti in vendita presso la sede della Società del Quartetto di Vicenza (Vicolo Cieco Retrone 24 / info@quartettovicenza.org / tel. 0444 543729) e online sul circuito www.vivaticket.com