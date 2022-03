Omaggio a Neil Young, 50 anni di Harvest

Harvest è l’album di maggior successo di Neil Young, uno dei best seller in assoluto degli anni ’70. Per il cinquantesimo compleanno il bar Al Porteghetto di Sossano propone un live con i brani più ascoltati di questo capolavoro.

Venerdì sera 11 marzo gli Slowpokers faranno un omaggio ad Harvest, è l'occasione per risentire le canzoni degli anni in cui la musica era impegno, cultura, ricerca, 'vita'.

Harvest significa raccolto o mietitura, è l'album di Neil Young pubblicato nel 1972. La title track è un sognante è un malinconico brano country, il testo è pieno di immagini accennate. I gioielli del disco sono l’iniziale Out of the weekend, introdotta da un’armonica alla Dylan, Old man che trasuda solitudine, ispirata alla storia di un vecchio accolto nella fattoria dove abitava l’artista canadese.

TRIBUTO A NEIL YOUNG con SLOWPOKERS live@BAR AL PORTEGHETTO, SOSSANO

VENERDÌ 11/3/2022 DALLE ORE 21:30 ALLE 00:00

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

Bar Centrale Al Porteghetto Via San Sepolcro 2, Sossano, VI - Tel 348 2216085