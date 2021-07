Omaggio a MORRICONE: suoni e racconti di un Amico

Un omaggio alla carriera del Maestro Ennio Morricone, una serata di racconti e musiche dedicata alle colonne sonore che hanno incantato più generazioni.

Un esclusivo tributo all'artista proposto da Mike Applebaum (trombettista, compositore e arrangiatore), amico e collaboratore del maestro; un viaggio sonoro, ricco di aneddoti e arrangiamenti dei più grandi classici.

L'intero spettacolo avvicina il pubblico al ricordo del "vero" morricone grazie anche alle proiezione di frammenti del film documentario “Music Patchwork”, diretto da Alessandro Andrian (in arte JiAndri), i cui protagonisti sono gli stessi Ennio Morricone e Mike Applebaum. Biglietti: Intero 12€ Ridotto 8€ (bambini e ragazzi fino ai 15 anni) Info e Prenotazioni: • suonieraccontidiunamico@gmail.com • 340 0905564

29 luglio 2021 ore 21 presso il Parco Sebellin di Rossano

Evento organizzato da: • Veneto Contemporaneo • Proloco di Rossano Veneto • Ullallà Teatro Con il patrocinio del Comune di Rossano Veneto (VI)

Mike Applebaum - Trombettista e direttore d’orchestra americano, ha collaborato negli U.S.A. con direttori come L. Bernstein e L. Maazel. Tromba solista in importanti orchestre da camera e sinfoniche in Italia, ha collaborato con le orchestra della RAI e dei canali Mediaset; prima tromba di Ennio Morricone e trombettista di Gil Evans, Gloria Gaynor, Zucchero, Giorgia, Natalie Cole. Un’artista di caratura internazionale che ha spaziato dal cinema alla musica dal vivo ed è stato anche voce della tromba de La leggenda del pianista sull’oceano. Ha inciso centinaia di dischi e colonne sonore cinematografiche, richiesto spesso da E. Morricone ha instaurato un rapporto duraturo di amicizia e di lavoro che lo ha portato a registrare molte delle sue opere. Svolge masterclasses, seminari e corsi di perfezionamento su tutto il territorio nazionale ed è docente di arrangiamento jazz e orchestra jazz al Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila. Lucia Antonacci - Diplomata in arpa presso il Conservatorio “L. D'Annunzio” di Pescara e successivamente ha conseguito la Laurea Specialistica di II livello in Arpa presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. Ha svolto intensa attività concertistica sia solistica, sia ricoprendo il ruolo di prima arpa (Ensemble Strumentale Italiano, Accademia Strumentale Umbra, Varianti Ensemble - Pescara, Orchestra del Teatro Marrucino - Chieti, Orchestra Sinfonica di Pescara - Orchestra Sinfonica Abruzzese - Colibrì Ensemble Pescara - Orchestra Italiana del Cinema, Roma), sia per collaborazioni con orchestre quali: Orchestra Filarmonica di Czestochowa, Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Russa, Orchestra della Filarmonica di Razgrad, Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Lviv, City Chamber Orchestra of Hong Kong. È titolare della cattedra di arpa presso la Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale di Città Sant’Angelo (PE), primo centro Trinity Music in Abruzzo; è docente nella Scuola Civica di Musica di Montesilvano (PE) e San Giovanni Teatino (CH).

