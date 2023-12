Omaggio a David Bowie al Mamaloca

David Bowie, icona della musica e maestro del camaleontismo artistico, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del rock. Conosciuto come il "Duca Bianco", ha attraversato diverse ere musicali, reinventandosi costantemente e influenzando generazioni di artisti.

Per celebrare il suo straordinario lascito, il gruppo I Killer Star torna al Mamaloca per un tributo a David Bowie. L'evento si terrà sabato 6 gennaio 2023 presso il Mamaloca, situato in Strada del Pasubio, 421 a Vicenza. Questa serata sarà un'immersione nei grandi successi di Bowie, portando in vita la sua musica e il suo stile unico.

Dopo il tributo, la serata continuerà con DJ ALBERT e la sua NewWaveNight, promettendo un'atmosfera elettrizzante e piena di energia. Per chi desidera assicurarsi un posto, è possibile prenotare tavoli contattando i numeri 0444 041949 o 347 5035098. Non perdete l'occasione di rivivere la magia di David Bowie in una notte indimenticabile al Mamaloca.