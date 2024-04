Olivolà, festa a Barbarano e Mossano

Indirizzo non disponibile

OlìVOlà è la manifestazione in programma domenica 28 aprile 2024 a Barbarano e Mossano. Come lo scorso anno l’evento si svilupperà tra la piazza di Barbarano e quella di Mossano attraverso un percorso pedonale a piedi ed in trenino. Ci sarà la tradizionale mostra mercato di prodotti tipici locali ed artigianali, degustazioni, laboratori e sarà dato ampio spazio al Concorso dell’Olio. La manifestazione si svolgerà all’aperto dalle 9 alle 18 circa.

Un’intera giornata alla scoperta del territorio, passeggiate, cicchetti nelle piazze lungo il percorso tra vigneti e olivi. Stand con prodotti dell’olivicoltura, dell’agricoltura e dell’artigianato. Musica dal vivo. Artisti di strada. Dj e animazione. Gazebi delle cantine locali. Punti di interesse storico con guide

Venerdì 26 aprile - Ore 20.30 “Olio Evo: quanti segreti! Scopriamo l’etichettatura, i benefici e le ricette gustose a base di olio extra vergine di oliva”. Promossa da Coldiretti-Campagna Amica presso Sala Maggiore a Ponte di Barbarano.

Programma Domenica 28 aprile

Barbarano

Luogo di Partenza: Piazza Roma, Barbarano Ore 09.00: Inizio "OliVOlà Gravel Bike" - Un percorso in bicicletta di 40 km con tappe lungo il percorso. Dettagli e iscrizioni su Colli Berici Bike Experience.

Ore 09.00 - 09.30 e 10.00: Camminate Guidate tra Colli e Ulivi - Partenza dal palatenda di Barbarano in via G.B. Zonato verso Mossano. Prenotazioni online dal 20 marzo. Contributo 3€.

Dalle 10.00 alle 18.00: Due trenini di collegamento con Mossano, contributo di 1€ a tratta per i maggiori di 12 anni.

Ore 10.30: OSCAR FARINETTI presenta il suo libro presso Teatro Berico. Al termine, sessione di autografi.

Ore 10.00, 14.00, 17.00: Visite guidate gratuite a Palazzo Canonici.

Pranzo: presso Baita degli Alpini con Pro Colli Berici e gruppo Alpini.

Ore 13.30: Musica dal vivo con Complesso di Edipo in piazzetta Godi.

Ore 15.00 e 17.00: Laboratori Sensoriali delle Fattorie Didattiche in piazzetta Godi.

Durante la Giornata: Stand di Olivicoltura, Agricoltura, Artigianato, Campagna Amica, e visite alla Sala espositiva Archeologica e alla Mostra Pittorica di Manuela Maruzzi a Palazzo Canonici.

Mossano

Dalle 9.00 alle 18.00: Percorso pedonale tra Mossano e Barbarano con area stand dedicata ai Vini delle Cantine dei Colli Berici.

Dalle 10.30: Due trenini di collegamento con Barbarano, contributo di 1€ a tratta per i maggiori di 12 anni.

Pranzo: organizzato dalla Pro Loco Mossano.

Ore 13.45: Fanfara A.N.A. "Note Alpine Riviera Berica" in sfilata da Mossano a Barbarano.

Lungo il Percorso

Animazioni: "Alice nella Perla delle Meraviglie" con scene animate lungo il percorso.

Cantine Aperte: Azienda Pegoraro e Magia di Barbarano con degustazione di vini dei Colli Berici.

Area Alpaca: Curiosità e informazioni sugli Alpaca.

Aperitivi e Musica: A cura della Pro Loco Ponte con musica dal vivo e DJ set nel pomeriggio.

Esposizione: 150 Laverda con storia, tecnica e passione a cura di Dino Peretto.

Un'occasione per godere delle bellezze dei Colli Berici, con attività per tutti i gusti e tutte le età.