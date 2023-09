Oktoberfest al Birrone

Da venerdì 29 SETTEMBRE a domenica 1 OTTOBRE Birrificio Birrone di Vicenza torna con la Festa Bavarese per eccellenza, tre giorni di OKTOBERFEST nella sua Taproom di Isola Vicentina.

Musica, Costumi, Piatti Speciali e in anteprima la nuovissima BIRRA OKTOBIERFEST! Birrificio Birrone nasce nel 2008 strizzando l’occhio proprio alla birra bavarese del tempo e ogni anno torna a rendere omaggio alla sua Festa per eccellenza con musica, piatti a tema, costumi bavaresi e un’atmosfera che porta direttamente nel cuore della Germania brassicola.

Senza dimenticare la presentazione della nuova birra OKTOBIERFEST, da bere a boccali da litro secondo tradizione! Il Birrificio Artigianale Agricolo BIRRONE di Vicenza, tra i più importanti a livello italiano, fin dalla sua nascita nel 2008 a Isola Vicentina mantiene un legame fortissimo con il mondo della birra tedesca facendo proprio delle basse fermentazioni in stile teutonico il suo elemento distintivo e d’eccellenza.

Moltissime sono le birre ispirate da quella cultura brassicola nate nel tempo, sempre con un approccio personale, distintivo e con un’attenzione maniacale alla qualità e salubrità. Sono proprie queste birre che hanno contribuito a far si che Birrone venisse rapidamente conosciuto tra le eccellenze a livello nazionale e non solo. Un percorso che continua tutt’oggi con l’impegno di Birrone nella filiera agricola italiana, nell’utilizzo di materie prime coltivate nelle proprie terre e trasformati in Italia. Dopo 15 anni di successi e premi nazionali, il birrificio non dimentica però il suo forte legame con il mondo tedesco e torna a condividere con il grande pubblico dal 29 settembre al 1 ottobre la festa bavarese della birra per eccellenza. E lo fa in stile Birrone con tantissima musica, divertimento, costumi, piatti a tema e la nuova OKTOBIERFEST, da bere nel boccale da litro secondo tradizione.

E nelle tre serate della manifestazione non poteva mancare tantissima musica:

VENERDI’ 29 SETTEMBRE DJ SET BY MARCO FESTA

SABATO 30 SETTEMBRE ROBERTO VISONÀ DJ SET

DOMENICA 1 OTTOBRE 883 TRIBUTE by ROTTI PER CASO

LOCATION via Fossanigo 6, Isola Vicentina (VI)

LINK ALL’ EVENTO https://fb.me/e/gAUzFChAa SITO INTERNET https://birronebar.it/locali-birrone/birrone-taproom/