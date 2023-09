Arriva l'Oktoberfest a Dueville, birre direttamente da Monaco e menù bavarese

Indirizzo non disponibile

PrOktoberfest, un’esperienza autentica della tradizione bavarese che si terrà venerdì 29 e sabato 30 settembre dalle ore 19 e domenica 1 ottobre dalle 11.30 presso l’area coperta dell’ex Lanerossi di Dueville.

L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di tre delle sei birre speciali prodotte a Monaco esclusivamente per l’Oktoberfest: la Paulaner, la Hofbräu e la Hacker-Pschorr. Queste birre speciali saranno servite in boccali di vetro, per garantire un’esperienza autentica e rinfrescante.

Ma non solo birra! Al PrOktoberfest troverete anche una delle delizie più iconiche della Baviera: i bretzel. Queste sfiziosità sono perfette come accompagnamento alla birra fresca o come golosa merenda.

Oltre ai bretzel, vi aspetta un menù ricco di prelibatezze della tradizione bavarese: canederli, spätzle, stinco, würstel con patate e tanto altro. Dal goulash con patate fino ai brezel e allo strudel con panna, Oktoberfest vi farà immergere nell’atmosfera magica della Baviera.

