Oktober Ghenebe: mercatino, tosella, incoronazione della Regina dell’autunno

Sabato 16 e domenica 17 ottobre, doppio appuntamento ad Enego con OKTOBER GHENEBE! Vin brulè e caldarroste, musica in piazza e l’incoronazione del Re e della Regina dell’autunno, mercatino dell’artigianato in Piazza San Marco, produzione della Tosella a cura dei maestri caseari, laboratori per bambini, passeggiate con gli Alpaca nel parco.

Programma

Sabato 16 Ottobre:

-Dalle ore 16.00 in piazza con il Gruppo Alpini Monte Lozze, Gruppo Donatori Monte Grappa, con brulè e Caldarroste

-Dalle ore 16.30 in poi musica in piazza e incoronazione del Re e della Regina dell’autunno

- Mostra fotografica a cura dei fotografi di Enego

Domenica 17 Ottobre:

-Mercatini di Artigianato presso il Belvedere di Piazza San Marco

-Dalle ore 11.00: produzione della Rosella a cura dei maestri caseari

-Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 laboratori per bambini in Piazza San Marco e presso il Parco Comunale

-Mostra fotografica a cura dei fotografi di Enego

-Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 passeggiata con gli Alpaca nel parco comunale in collaborazione con Asiago Guide