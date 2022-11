Il Teatro Comunale di Preara ritorna a nuova vita!

Inaugurazione il 5 e 6 novembre 2022 con lo spettacolo ODISSEA – IL VIAGGIO CIRCOLARE DI RITORNO VERSO CASA

Capienza massima 100 posti.

Per prenotare il tuo posto scrivi a: teatrocomunaledipreara@gmail.com oppure chiama Ivana: 349 5713434

Esistono spazi che possono trasformare la realtà in sogno, e materializzare il sogno in realtà. Questi spazi sono gli spazi dell’Arte.

Un piccolo gioiello, che vi aspetta e che vi chiama ad una condivisione continua. Per crescere insieme attraverso spettacoli, concerti, conferenze, laboratori e molto altro.



Resta informato su: https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleAkamora/