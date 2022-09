Il 10 Settembre ritorna, presso la pista polifunzionale di Monticello Conte Otto, "Occhio al Nikio” - serata musicale in ricordo di un amico.

Torna per la sua nona edizione la manifestazione musicale-gastronomica proposta da "La Folgorante a.s.d.". Un panino e una birra, qualche piccolo discorso serio e buona musica, tutti insieme per un impegno concreto: ridare la vista a chi non ce l’ha. Perché la luce resti accesa.

Durante la serata verranno infatti raccolti fondi in favore della “Fondazione Banca degli Occhi Veneto onlus” che si occupa di cura e ricerca delle malattie oculari.

Ricco stand gastronomico e Ingresso libero!



Maggiori informazioni su: https://lafolgorante.wordpress.com