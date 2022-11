Oca e Marzemin, serata di gala per San Martino

La tradizione dell’oca in veneto è associata alla Festa di San Martino che si festeggia l’11 novembre quando rientrerà tra le festività cristiane.

La festività segnava anche la fine del lavoro agricolo a simbolo di cambiamento, di rinnovo, una sorta di capodanno contadino.

L’oca insieme al maiale costituiva una riserva di grassi e proteine utile durante l’inverno al contadino insieme ai legumi e ai cereali oltre che per la conservazione di molte pietanze.

Nel territorio marosticense durante la Festa di San Simeone che si festeggia alla fine di Ottobre i ristoratori proporranno il piatto tipico veneto dei mesi autunnali l’oca in onto cotta in un grandissimo spiedo posizionato in Piazza degli Scacchi accompagnata dal Marzemino e da altri piatti tipici della tradizione.

Due serate di gala nei ristoranti del territorio e tante proposte gastronomiche con la carne d’oca protagonista per tutto l’inverno.

OCA E MARZEMIN TRATTORIA CAISSA: SERATA DI GRAN GALA'

Rassegna Enogastronomica

Venerdì 11/11/2022

MENU

ANTIPASTO

Petto d'oca con crostini al burro e insalata d'oca al melograno

PRIMO PIATTO

Bigoli al ragù d'oca

SECONDO PIATTO

Oca arrosto con patatatine e funghetti

DESSERT

Mousse alle castagne

Vino, acque e caffè

Prezzo della serata 39,00 euro, tutto incluso.

Per info e prenotazioni tel.0424472393 oppure info@trattoriacaissa.it