Oca e Marzemin, nei ristoranti di Marostica e Bassano

Torna la rassegna gastronomica dedicata all'oca e marzemin a Marostica e Bassano, ne ristoranti del territorio tante proposte con la carne d’oca protagonista per tutto l’inverno. Inizia con novembre, mese tradizionalmente dedicato a questa specialità, la rassegna “Oca e Marzemin”. Tredici i locali coinvolti che portano in tavola una delle carni più celebrate del periodo invernale.

Gli appuntamenti che i buongustai possono segnare fin da subito in calendario sono due: nel giorno di S. martino, venerdì 11 novembre alle ore 20.00, in Trattoria Caissa a Marostica per la prima serata di gala, cui seguirà quella organizzata al Ristorante da Battista Bottega Veneta, in programma venerdì 17 novembre.

Ma, come si diceva, da novembre e per tutto il periodo invernale chi si recherà in uno dei dodici locali che partecipano alla rassegna troverà sempre in menu piatti a base d’oca, accompagnati dal vino marzemino.

Gli estimatori di questa prelibatezza potranno dunque fare tappa a Marostica a “L’Angelo e il Diavolo - L’Osteria di Apo”, a “La Rosina”, a Luneaelaltro, al bar Munari Food & drink, all’Osteria Madonnetta, alla Trattoria Caissa. E ancora, a Colceresa da Battista Bottega Veneta e all’agritursmo Collalto. Poi a Bassano del Grappa, da Ca’ Nardello e da Pulierin Enotavola. Infine “al Pioppeto di Romano d’Ezzelino e a Villa Razzolini Loredan di Asolo.

L'oca e la tradizione in Veneto

La tradizione dell’oca in veneto è associata alla Festa di San Martino che si festeggia l’11 novembre quando rientrerà tra le festività cristiane.

La festività segnava anche la fine del lavoro agricolo a simbolo di cambiamento, di rinnovo, una sorta di capodanno contadino.

L’oca insieme al maiale costituiva una riserva di grassi e proteine utile durante l’inverno al contadino insieme ai legumi e ai cereali oltre che per la conservazione di molte pietanze.

Nel territorio marosticense durante la Festa di San Simeone che si festeggia alla fine di Ottobre i ristoratori proporranno il piatto tipico veneto dei mesi autunnali l’oca in omto cotta in un grandissimo spiedo posizionato in Piazza degli Scacchi accompagnata dal Marzemino e da altri piatti tipici della tradizione.

Da Novembre a Febbraio numerosi ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa presenteranno la pregiata carne d’oca declinata in altri vari abbinamenti.

La rassegna è organizzata dai Ristoratori Confcommercio di Marostica, in collaborazione con il Comune e l’associazione Pro Marostica.