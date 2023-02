O Lendario Chucrobillyman dal Brasile in concerto al Drunken Duck di Piazza delle Erbe

Il concerto in programma domenica al Drunken Duck di Piazza delle Erbe a Vicenza ci porta in Brasile con la musica di O Lendario Chucrobillyman.

DOMENICA 26 FEBBRAIO DALLE 18.30 DAL VIVO AL REFE: O LENDARIO CHUCROBILLYMAN (da Curitiba, Brasile) + WASTED PIDO

-O Lendario Chucrobillyman one man band da Curitiba (Brasile) è cresciuto nella campagna brasiliana, ascoltando il frenetico rumore di trattori e zappe nei campi e nelle piantagioni. Dopo aver ricevuto la sua prima chitarra e aver ascoltato il vecchio rock'n'roll, la musica garage e le registrazioni delle canzoni country brasiliane, Chucrobillyman ha fondato la sua one man band, suonando strumenti come batteria, pezzi di spazzatura, chitarra viola brasiliana, mescolando quel tipo di influenze per fare una grezza e sporca musica blues.

O Lendario Chucrobillyman ha partecipato a diversi festival musicali in tutto il Brasile e ha fatto alcune incursioni in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico e ad oggi ha pubblicato quattro album. Nel suo ultimo disco, "Pilarzinho Rough Ballads", Chucrobillyman introduce il suo modo di suonare la chitarra viola brasiliana, mescolando la sua visione di blues, punk rock e le melodie della vita di campagna brasiliana.