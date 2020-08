Una serata dedicata alle canzoni immortali di Faber. Come un geniale menestrello dei nostri giorni, Fabrizio De André racconta storie che valicano il tempo con melodie che ci trasportano di volta in volta attraverso vari repertori, dal Medioevo al Rinascimento, da citazioni barocche a raffinati rimandi classici. Un concerto che interpreta in modo nuovo il cantautore, immaginandolo giocare ancora con nuove citazioni e nuovi incontri con l’antico.

NUVOLE BAROCCHE - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ

Mercoledì 19 agosto ore 21.15 al Porto Burci in Contrà Burci a Vicenza

Faber Antiqua

Voce e chitarra acustica Vittorio Ghirardello

Arciliuto e voce Ilaria Fantin

Basso elettrico, basso acustico e chitarra manouche Davide Pezzin

Violoncello, lyra, voce Massimiliano Varusio

Ingresso: 7,00 euro