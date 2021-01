Nuovo Supermercato Famila Market a Vicenza

Giovedì 4 febbraio apre il Famila Market di viale Torino a Vicenza: un’altra apertura per Unicomm nel capoluogo berico, grazie ad un’importante operazione di riqualificazione urbanistica.

Una struttura nuova, moderna, a basso impatto energetico, che su una superficie di vendita di 1.200 metri quadri offre il meglio della qualità firmata Famila.

“Vicenza rimane la nostra casa, anche se ormai siamo presenti in sette regioni d’Italia: per noi ogni inaugurazione in questo territorio è una festa doppia – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Poche settimane dopo l’apertura di Emisfero Cattane apriamo le porte di un nuovo negozio, potendo così assumere nuovi collaboratori. È un altro passo verso il sogno dei 10.000 dipendenti, che stiamo provando ad avvicinare: far lavorare le persone, tanto più in questo momento di crisi, è l’obiettivo più importante. Ha un valore particolare, inoltre, aprire un negozio dopo aver riqualificato un’area da tanti anni in stato di abbandono”.

Oltre ad un’ampia selezione di freschi e freschissimi, una particolare attenzione è dedicata ai fornitori locali, a partire dalla fornitissima cantina, al mondo del salutistico e dei “free-from” (senza glutine, senza zucchero, ecc) per andare incontro alle crescenti esigenze delle diverse diete alimentari. Tutto calato in un ambiente accogliente, elegante, con uno staff quotidianamente impegnato a rendere sempre più facile l’esperienza d’acquisto.

“Abbiamo grande fiducia in questo nuovo punto vendita – prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – Pensiamo che il format sia quello giusto per avvicinare non solamente gli abitanti del quartiere ma anche tutta la parte di città che gravita intorno al centro e alla zona ovest: qualità e convenienza sono i fondamentali che caratterizzano il successo di Famila”.

Il punto vendita ha a disposizione 80 posti auto, è dotato di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione energetica ed è stato interamente pensato secondo i più moderni standard ambientali: a partire dall’impiantistica e dagli allestimenti, con l’inserimento di illuminazione led di ultima generazione ad altissimo rendimento e dall’eliminazione di tutti i gas serra dalla catena del freddo, sostituendoli con refrigeranti di nuova generazione eco-compatibili. L’energia latente dell’impianto frigorifero viene sfruttata per integrare quella dell’impianto termico ed è stato previsto l’inserimento di climatizzatori che sfruttano la tecnologia della pompa di calore, contribuendo a ridurre l’impatto energetico.

SCARICA SUBITO FAMILA APP da Google Play o App Store e avrai sempre a disposizione tante promozioni, coupon, vantaggi e altre novità che cambieranno il tuo modo di fare la spesa.