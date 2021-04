Nuovi linguaggi dell'artigiano digitale: cinema e videogiochi ridisegnano il lavoro

Agli appassionati di nuove tecnologie che vogliono approfondire, a chi vuole capire qualcosa di più di un mondo per molti versi fantastico, agli imprenditori curiosi o dipendenti alla scoperta di come poter usare nuove tecnologie e nuovi linguaggi per offrire prodotti e servizi più immersivi, coinvolgenti e appetibili al mercato, a questo pubblico si rivolge il corso “Nuovi linguaggi dell’artigianato digitale. Cinema e videogiochi ridisegnano il lavoro”.

L’iniziativa è promossa dal Digital Innovation Lab di Confartigianato Imprese Vicenza nell’ambito del progetto La Cantera – progetto realizzato con il contributo di Cariverona che vede come capofila l’ITS Meccatronico Veneto, il FabLab Belluno e Cre-ta propone tre appuntamenti liberi e gratuiti.

La sfida è capire quanto dal mondo del cinema e dei videogiochi la realtà anche l’artigiano possa attingere per riuscire a trovare ispirazione e innovare la propria attività ma anche la propria persona.

Nei tre incontri proposti si andrà così alla scoperta dei segreti dell'industria dell'entertainment e delle nuove tecnologie, e di come si sono evolute dal punto di vista tecnologico e contaminate tra loro.

Gli incontri, con modalità on line, si svolgeranno dalle 18.00 alle 19.30, e avranno come guida Sofia Tadiotto, 3D Artist e Content creator.

Nel primo appuntamento (8 aprile) sarà illustrato come nasce un film, partendo dall'evoluzione degli effetti speciali e dell'animazione e arrivando fino alla tecnologia di "The Mandalorian".

Nell'incontro del 15 aprile invece ecco che si approfondiranno i videogames e le nuove frontiere tecnologiche (VR e AR).

Infine il 22 aprile si cercherà di capire come si possano usare tutte queste tecnologie al di fuori del loro ambito di applicazione naturale, magari in azienda, grazie anche ad esempi pratici e casi studio.

