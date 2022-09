Apre il nuovo Famila Market nell'ex A&O di San Pio X a Vicenza

Grandi novità per il Gruppo Unicomm in città di Vicenza: giovedì 15 settembre cambieranno insegna tre storici punti vendita A&O, nei quartieri di San Pio X, Laghetto e Sant’Agostino, trasformandosi in Famila Market.

“Vicenza è casa nostra e le abbiamo sempre dedicato un’attenzione speciale – esordisce il Presidente del Gruppo Marcello Cestaro – Ai cittadini del capoluogo e a chi lavora a Vicenza vogliamo dare il miglior servizio e continuare ad innovare i nostri negozi e i prodotti che proponiamo. Con questo cambio insegna, che nel caso di San Pio X sarà un intervento molto più rilevante della sola trasformazione da A&O in Famila Market, diamo il segnale della nostra volontà di continuare ad investire”.

Per Sant’Agostino e Laghetto si tratta solamente di un passaggio dal marchio A&O a Famila Market senza che ci siano stati rilevanti interventi all’interno.

Per quanto riguarda lo storico supermercato di via Giuriato a San Pio X si tratta di una vera e propria rivoluzione. Il negozio sarà rinnovato dal punto di vista commerciale, entrando all’interno della rete Famila: un’attenzione particolare ai freschi e ai freschissimi, la presenza di tutte le migliori marche insieme a prodotti locali, un rafforzamento di tutti i reparti, a partire dall’ortofrutta. Per i clienti è disponibile l’app Famila Nordest per gli smartphone, dove ricevere coupon dedicati, verificare le promozioni, compilare la lista della spesa.

Il punto vendita è stato interamente rinnovato anche rispetto ai consumi energetici e agli aspetti legati alla sostenibilità: sono stati implementati l’impianto elettrico e l’illuminazione interna esistenti, sono stati sostituiti i macchinari dell’impianto di riscaldamento e condizionamento. Nello specifico, gli apparecchi illuminanti esistenti (per la maggior parte tubi fluorescenti in area vendita) hanno lasciato il posto ad apparecchi a tecnologia LED con le medesime caratteristiche illuminotecniche. I nuovi apparecchi a LED avranno anche un beneficio sull’impianto di climatizzazione, in quanto il calore prodotto sarà significativamente ridotto rispetto all’esistente. Sono stati inseriti anche recuperatori di aria e recuperatori di calore termodinamici in pompa di calore a ciclo frigorifero, per recuperare l’energia dispersa in atmosfera dalle espulsioni di aria e fumi.

Diventeranno Famila Market anche gli A&O di Laghetto e Sant’Agostino, oltre a quello di San Pio X.

“Famila Market è un format che ci sta dando importanti soddisfazioni – prosegue il direttore commerciale Giancarlo Paola – Vogliamo abbinare la qualità e l’assortimento di prodotti del Famila con la vicinanza e la prossimità nei confronti dei cittadini. In particolare questi tre ex A&O ed ora Famila Market sono collocati proprio nel cuore di quartieri importanti di Vicenza: l’idea è proprio quella di dare ai residenti un servizio di assoluta qualità e un negozio in cui possano trovare tutti i prodotti che cercano, a due passi da casa”.