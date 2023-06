Noventa sotto le stelle, la notte bianca con musica e spettacoli

Preparati a vivere una serata mozzafiato a Noventa Vicentina! Il 30 giugno, dalle 20.00, le vie del centro si illumineranno per accogliere l'evento più atteso dell'estate: Noventa Sotto Le Stelle!

La festa sarà ovunque! Scopri il fascino delle vie animate e dei negozi aperti la sera, dove potrai fare shopping e lasciarti sorprendere da prodotti unici. Noventa Sotto Le Stelle ti regalerà una serata di shopping indimenticabile.

La musica sarà protagonista con spettacoli live che riempiranno l'atmosfera di energia contagiosa. Lasciati sorprendere dai ritmi coinvolgenti che ti accompagneranno lungo la serata.

L'intrattenimento non si ferma mai! Un'area bimbi sarà allestita per far divertire i più piccoli con giochi. Sarà un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Noventa Sotto Le Stelle è un evento imperdibile che unisce divertimento, musica e shopping in un'unica serata magica. Segna la data: 30 giugno, dalle 20.00, a Noventa Vicentina.

Una notte bianca all’insegna della musica, dello shopping, del divertimento. Si intitola “Noventa Vicentina sotto le stelle” la manifestazione che animerà il “cuore” del paese e che si terrà venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 20.00.

Per chi vuole vivere una serata di festa in questo inizio d’estate, l’appuntamento è in centro storico, in particolare tra via Roma e piazza IV Novembre (dove ci saranno alcune giostre per i più piccoli).

Mentre i pubblici esercizi del paese offriranno una serie di concerti di musica live negli spazi esterni, i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte, dando la possibilità di conoscere la variegata offerta commerciale di Noventa, e non mancheranno altre iniziative di intrattenimento rivolte a tutti.

Ad organizzarla Comune, Pro Loco e Mandamento Confcommercio di Noventa, in stretta collaborazione con i pubblici esercizi ed i negozi del paese.