I Notturni: concerti al Chiostro di San Lorenzo

Con la stagione estiva tornano i Notturni della OTO, l'oramai tradizionale serie di concerti da camera che ha per protagonisti i musicisti dell'Orchestra del Teatro Olimpico. Dopo varie edizioni ospitate nel cortile di Palazzo Barbarano e nel giardino del Teatro Olimpico, quest'anno i Notturni si terranno al Chiostro della Chiesa di San Lorenzo, spazio altrettanto suggestivo nel cuore di Vicenza, grazie anche alla rinnovata collaborazione con il Comune di Vicenza. Inizio concerti ore 21.

Programma

- Venerdì 17 giugno

Notturni a San Lorenzo

Brani originali del maestro Tasca, pensati e arrangiati per valorizzare l’acustica del luogo in cui sarà organizzato il concerto. Durante lo spettacolo il pubblico verrà guidato all’ascolto, con particolare attenzione al rapporto architettura e musica

Musicisti:Christian Del Bianco, Matteo Marabini, Saverio Tasca, Paolo Zanin percussioni

- Venerdì 24 giugno

Notturni a San Lorenzo

FRANZ SCHUBERT

Trio per archi n. 1 in Si bemolle maggiore D.471

Quintetto per archi in Do maggiore Op. 163, D.956

Musicisti: Samuele Aceto, Anna Pasetto violini, Emanuele Ruggero viola, Jacopo Di Tonno, Monica Righi violoncelli

- Venerdì 1 luglio

Notturni a San Lorenzo

ANTONÍN DVO?ÁK

Selezione da “Cipressi” per quartetto d’archi B.152

Quintetto Op. 77 per 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso

Musicisti: Samuele Aceto e Anna Merlini violini, Klaus Manfrini viola, Anna Tonini-Bossi violoncello, Alessandro Leone contrabbasso

- Venerdì 8 luglio

Notturni a San Lorenzo

CLAUDE DEBUSSY

Danse sacrée et danse profane per arpa e archi

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quartetto per archi n. 17 in Si bemolle maggiore “La caccia” K 458

ANTON WEBERN

Langsamer Satz per quartetto d’archi, WoO 6

Musicisti: Filippo Lama, Myriam Guglielmo violini, Martina Iori viola, Benedetta Baravelli violoncello, Irene Piazzai arpa

- Venerdì 22 luglio

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Adagio e Allegro in Fa minore per organo meccanico K.594

Fantasia in Fa minore per organo meccanico K.608

JACQUES IBERT

Trois Pièces Brèves

GYÖRGY LIGETI

Six Bagatelles

Musicisti: Roberta Nobile flauto, Marco Spada oboe, Adriano Ricci clarinetto, Francesco Muratori fagotto, Damiano Servalli corno

Info e prenotazioni

Biglietti In vendita presso la sede dell’Orchestra del Teatro Olimpico (Vicolo Cieco Retrone 24, Vicenza / tel. 0444 326598 / segreteria@orchestraolimpico.it) oppure online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.com

In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Chiesa di San Lorenzo.

Gli eventi si terranno nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto: abbonati, over 65 e under 30 7 euro