La notte di San Lorenzo si potranno ammirare le stelle cadenti a Monte Berico

Luci spente, le note del pianoforte e le stelle cadenti. La magia della Notte di San Lorenzo si potrà vivere a Vicenza in piazzale della Vittoria grazie alla nuova iniziativa degli assessorati alle politiche giovanili e alla cultura e turismo, "Desidera. La notte di San Lorenzo".

Giovedì 10 agosto dalle 21 e fino alle 2 di notte nel piazzale, libero dalle auto, risuoneranno le note di un pianoforte a coda che farà da sottofondo all'intera serata durante la quale si potranno osservare le stelle cadenti. La partecipazione sarà libera.

Per una migliore visione del cielo stellato l'illuminazione pubblica verrà spenta. Rimarranno accese solamente le luci che illuminano la Basilica di Monte Berico.

In piazzale della Vittoria non sarà possibile parcheggiare dalle 16 alle 3. Sarà sempre possibile raggiungere il ristorante Ai Sette Santi.

Ad annunciarlo c'era oggi in Sala degli Stucchi l'assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai: "L'idea è nata per offrire alla città un evento totalmente nuovo ad agosto, mese che per tradizione ha in programma un minor numero di attività. Abbiamo pensato di proporre un'iniziativa dedicata all'osservazione delle stelle in uno dei luoghi più amati dai vicentini e visitati dai turisti. Una visione inedita della città, grazie allo spegnimento delle luci che consentirà di vedere meglio il cielo stellato".

"Sopra le lacrime di San Lorenzo si fondano miti e sono state scritte canzoni e poesie. Abbiamo voluto offrire una bella occasione per celebrare in città il 10 agosto, regalando la possibilità a chi passeggia fino a Monte Berico di trovare un piazzale senza macchine, le luci spente, note di notturni e improvvisazioni. Un altro modo, rilassante e romantico, di vedere la città dall’alto" - ha spiegato l'assessore alla cultura Ilaria Fantin.

Ringraziamo per la bella foto di copertina Andrea Tonin Operatore e Pilota Droni Sapr Apr presso IBG96.Studio.