Notte Nera 2020 ad Asiago: la meraviglia a luci spente

Ad Asiago la Notte Nera è oramai tradizione, l'atmosfera è incantata in Piazza Carli ci sarà lo spegnimento totale dell’illuminazione pubblica e dalle 20.30 verranno accese le candele che delimiteranno lo spazio scenico della notte.

Sabato 22 agosto 2020 in Piazza Duomo si terrà la quattordicesima edizione de ‘la Notte Nera 2020’. Quest’anno l’evento, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, avrà un programma ridotto e vedrà un coinvolgimento minore del centro storico per ovvie ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti e coinvolgerà solamente Piazza Carli.

Il programma

Alle 20.30 spegnimento delle luci di Piazza Carli ed accensione delle candele che definiranno lo spazio scenico del Teatro della Notte.

Alle 21.00 in piazza Duomo: serata divulgativa a cura dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago gli astronomi in collegamento con i tre telescopi dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago, utilizzeranno il telescopio Schmidt direttamente dal palco della piazza del duomo di Asiago per l’osservazione di Giove e Saturno, mentre Lina Tomasella sarà in collegamento dalla sala di controllo del telescopio Copernico per parlarci dei suoi studi sulle supernovae e Stefano Ciroi ci introdurrà alla spettroscopia col telescopio Galileo.

Alle 22.00 in Piazza Carli: ‘Aurora’, opera di teatro da strada del Piccolo Nuovo Teatro di Bastia Umbra Prenotazione obbligatoria presso lo IAT.

Lo spegnimento delle luci da parte del Comune di Asiago ha lo scopo di valorizzare al massimo lo straordinario spettacolo naturale della volta celeste.

Si ricorda che da Ordinanza numero 100 del Comune di Asiago è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutta l’area pedonale.