Notte Europea dei Musei 2021 a Villa Valmarana ai Nani

Appuntamento al tramonto in Villa Valmarana ai Nani, sabato 3 luglio, dalle 18.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.15) si potranno visitare, con guida o in autonomia, le sale affrescate di Palazzina e Foresteria, i parchi con le rose in fiore, le verdi carpinate e il giardino all’italiana con la quinta scenica.

Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici situati in un grande parco d’epoca. La Palazzina (1669), la Foresteria e la Scuderia (1720) sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta scenica e il pozzo, da una carpinata.

La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal proprietario, Giustino Valmarana. La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva leggenda della principessa Layana. Si presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Francesco Uliaco e l’ispiratore Giandomenico Tiepolo.

La famiglia Valmarana abita tuttora la Villa, che viene universalmente considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza più alta del genio dei Tiepolo.

Programma:

?? ore 18:15 Apertura cancelli

?? ore 18:30 Visita dedicata ai bambini con speciale kit gioco

?? ore 19:30 “I Tiepolo e il Settecento”

Visita agli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo della Palazzina e della Foresteria di Villa Valmarana ai Nani, con focus sul mondo artistico del Settecento

?? ore 21:00 “I Tiepolo e le storie d’amore”

Visita agli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo della Palazzina e della Foresteria di Villa Valmarana ai Nani, con focus sulle storie d’amore raffigurate

Sarà possibile comunque visitare la Villa e i suoi parchi con un’innovativa esperienza nella Sala Immersiva, e attraverso le nostre Smart Guide (tablet 7”) con ricchi contenuti multimediali e approfondimenti tematici.

Il Caffè di Villa Valmarana con la terrazza sulla Valletta del Silenzio e il portico storico rimarrà aperto con orario continuato fino alle ore 23:00.

Prenotazione e pre-pagamento sono obbligatori solo per le visite guidate

Prenotazione consigliata per la visita libera

Info, prenotazioni e pre-pagamento:

https://www.villavalmarana.com/.../notte-europea-dei...

Contatti: info@villavalmarana.com / 0444321803