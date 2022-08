Notte del tango al Parco di Villa Guiccioli

Una notte dedicata al più famoso e seducente ballo di coppia, il tango argentino.

Per appassionati e non. Un modo per conoscere il tango come viene ballato nelle milonghe di Buenos Aires. Durante la milonga verranno proposti tanghi, vals e milonghe.

Durante la milonga che si terrà venerdì 26 agosto 2022 verso le ore 22,30 i maestri di tango della città si esibiranno in alcuni tanghi. La milonga inizierà alle ore 21 per terminare alle ore 23,45. In caso di pioggia la milonga si svolgerà ugualmente perché la loggia è coperta. Ottimo pavimento per ballare.

Tango DJ Luca el Pelado

Ingresso:

libero direttamente la sera dello spettacolo

Parco di Villa Guiccioli, Vicenza

Viale Dieci Giugno, 115