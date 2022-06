Notte dei Sogni a Marostica, serata fra shopping e musica live

Indirizzo non disponibile

Venerdì 1 luglio 2022 torna la Notte dei Sogni a Marostica, con i negozi in strada e l’apertura fino alle 23.00 per la vigilia dei saldi estivi. L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Distretto del Commercio, è promossa da Città di Marostica, Confcommercio, Associazione Pro Marostica e Confartigianato, da tempo protagonisti dell’animazione della città con il coinvolgimento delle attività commerciali e produttive.

Lo shopping sarà allietato dalla musica live, diffusa lungo le vie del centro storico, grazie a solisti e band emergenti, mentre bar e i ristoranti di Marostica offriranno il meglio delle proposte food and drink.

L’assessore al turismo e alle attività produttive Ylenia Bianchin: “Torniamo a sognare con shopping all’aria aperta e musica dal vivo. Abbiamo appoggiato a pieno l’iniziativa del Distretto del Commercio che mette in rete i negozi e i locali del centro storico in un progetto di comunicazione e di animazione della città. Si tratta di una iniziativa consolidata possibile grazie all’intraprendenza dei nostri commerciati ed esercenti per rendere sempre più viva la nostra realtà”.

Marisa Lunardon, presidente di Confcommercio Marostica: “Con questa serata vorremo regalare una parentesi festosa, qualche ora di leggerezza condivisa. Le nostre attività commerciali che per l'occasione prolungheranno l'apertura dei negozi fino alle 23 potranno allestire nei loro spazi esterni una loro vetrina creativa. Non ci saranno quindi bancarelle di hobbisty ma saremo proprio noi commercianti a proporci e proporre le nostre incredibili occasioni, che sottolineeranno l'inizio dei saldi estivi 2022. Un evento a cielo aperto, allietato dalle note della musica live che sarà il leitmotiv della serata. Avremo infatti il piacere di ospitare in tutto il centro storico, piccoli gruppi di bravissimi musicisti che renderanno ancor più piacevole l'intrattenimento. Venite a Marostica il 1 luglio...sarete accolti dai nostri sorrisi, dalle nostre innumerevoli proposte e da un'atmosfera magica che vi coinvolgerà e vi regalerà una serata imperdibile!”.