Notte bianca a Recoaro, il programma 2024

Anche quest'anno torna la Notte Bianca di Recoaro Terme! Dal tramonto a notte inoltrata, sabato 13 luglio 2024, la città offrirà divertimento con musica, spettacoli e buon cibo.

Programma

Dalle 18:00, sarà possibile sperimentare la rinnovata e ampliata offerta di cibo di strada, con tre nuovi food truck e numerosi punti ristoro dentro e fuori i locali del centro.

Accompagnamento musicale per tutti i gusti lungo le vie cittadine. Dalle 21:00, la travolgente animazione e musica di Stella FM attende il pubblico in Piazza Amedeo Duca D'Aosta (piazzale cabinovia). Partecipate all'evento o seguite la pagina dedicata per scoprire le altre proposte.

Artisti di strada

FourHands Circus propone spettacoli di acrobazia aerea (clutching) in Piazzale Dolomiti.

Spettacoli di giocoleria, fachirismo e mangiafuoco con Monaldo Istrio lo Giullaro.

Negozi aperti fino a tardi e mercatini lungo le vie del centro.

Novità

Bus navetta dal parcheggio Marzotto a Valdagno, disponibile dalle 18:00 alle 01:00.

Informazioni:

Località: Recoaro Terme, lungo le vie del centro

Orario: 18:00 - 01:00

Intrattenimento: Musica e animazione di Stella FM, DJ e musica per le vie del centro

Shopping: Mercatini e negozi aperti

Cibo: Street food