Notte bianca a Recoaro Terme con gli Abba show

Dopo il successone della scorsa edizione, torna a RECOARO TERME la NOTTE BIANCA. Già dal tramonto, divertimento puro con arte, musica, e spettacoli.

L'arte dei madonnari incontra lo spettacolo dei white parade, dove i trampolieri danzeranno in mezzo alle bolle e tante bollicine con dj e musicisti in ogni via, per il big event invece, gli ABBASHOW faranno fuoco e fiamme sul palco del piazzale Amedeo Duca d'Aosta.

Potrete ovviamente saziarvi grazie allo street food proposto dai locali del centro.

I negozi saranno aperti tutta la notte

PROGRAMMA SABATO 23 LUGLIO 2022 DALLE ORE 17:00

White parade con trampolieri

Street art con i Madonnari

Abbashow

Dj e musica per le vie del centro

Mercatini e negozi aperti

Street food

Fabbricante di bolle

Inoltre la mostra Recoaro 1900 aperta fino alle 23

In occasione della notte bianca a Recoaro terme, sabato 23 luglio prima della serata, sarà possibile prenotare una visita guidata attraverso un

affascinante percorso che vi condurrà a scoprire lo stile liberty che caratterizza Recoaro e lo storico bunker Kesselring alle fonti centrali. Sarà inoltre inclusa una visita alla scoperta della mostra: " Recoaro 1900, l'arte racconta un marchio" aperta fino alle 21:30

Per info e prenotazioni delle visita contattare lo IAT di Recoaro

0445 75070

iat@comune.recoaroterme.vi.it

tour previsto dalle 16 alle 18

Ritrovo è davanti alla Chiesa di San Antonio alle 16. Via Roma 15, Recoaro Terme