Notte Bianca a Montecchio: tre giorni di eventi

Torna con la sua decima edizione La Notte Bianca di Montecchio Maggiore, tre giorni di divertimento da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023. Una manifestazione che racchiude, in un'unico evento, intrattenimenti per tutti i cittadini, dai giovani alle famiglie, per far vivere all'intera città giorni di festa totale!

VENERDì 25 - SABATO 26 e DOMENICA 27 | LA NOTTE BIANCA DI MONTECCHIO MAGGIORE

Stand gastronomici, aree dedicate ai più piccoli, esibizioni sportive, spettacoli teatrali, mercatini, attività commerciali aperte, fino ai grandi artisti musicali... per una notte unica.