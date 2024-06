Notte bianca a Creazzo con grande festa latina

Sabato 22 giugno dalle ore 18.00, Creazzo si trasforma in un centro pulsante di musica, spettacoli di danza, stand enogastronomici, shopping serale nei negozi del centro, mercatino di artigiani e hobbisti. L'intero centro della città diventerà latino!

Si ballerà a cielo aperto fino a notte in piazzetta San Marco e lungo tutta l'isola pedonale di Viale Italia. DJ, animazione, esibizioni di scuole e musicisti live offriranno un'ampia scelta di intrattenimento.

Ogni anno migliaia di persone accorrono per cenare, per la musica, per le scuole di danza e lungo il viale esibizioni di fitness, altre attività sportive e l’angolo jazz. In via da Vinci area western approntata con trattori, balle di fieno e danze country, i balli tipici americani indossando stivali e cappelli da cow-boy. Per i più piccoli è possibile giocare sui gonfiabili.

Nel palco centrale della piazza ogni ora, fin oltre la mezzanotte spettacoli di danza di diverse scuole mentre i ragazzi hanno lo spiazzo-discoteca accanto al supermercato per ballare.

Aperti anche i negozi, con la possibilità di dedicarsi allo shopping serale. E' possibile fare una passeggiata tra le originali bancarelle del mercatino con decine di espositori presenti, fra hobbisti ed artigiani, o anche informarsi negli stand delle associazioni di volontariato per conoscere le attività della prossima stagione.