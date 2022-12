"Notre Dame. Il mistero della cattedrale" al Teatro Comunale di Vicenza

Un musical per famiglie, particolarmente adatto ai bambini (da 6 ai 96 anni, consigliano gli autori), chiude la serie degli spettacoli fuori abbonamento 2022 al Teatro Comunale di Vicenza: è “Notre Dame. Il mistero della cattedrale” presentato dalla Compagnia del Villaggio, in programma domenica 18 dicembre alle 18.00 in Sala Maggiore; restano ancora pochissimi biglietti. Il family show della collaudatissima compagnia vicentina, nuova produzione Live Musical, è una ripresa dal famoso romanzo di Victor Hugo, celebrato in musical che hanno fatto la storia di questo genere di spettacolo. La versione in scena al Teatro Comunale di Vicenza, con un cast di circa 20 performers con musica e canzoni dal vivo, porta la firma, come adattamento del testo, musiche e soggetto, di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato; la regia è di Luca Lovato, aiuto regia e coreografie sono di Matteo Perin, dialoghi di Luca Lovato e Stefania Pedersini, scenografie di Gabriele Moreschi e Mattia Bonomi, costumi di Carolina Cubria Piris, luci di Davide Ballardin, Luca Lovato, sound design di Emiliano Arcaro.

La trama è quella ben nota: a Parigi, nel 1482, in occasione della festa dell'Epifania, va in scena una strampalata opera del poeta Pierre Gringoire che viene interrotta dall'arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin, il re della Corte dei Miracoli Tra loro la bellissima zingara Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia. L'Arcidiacono della Cattedrale, Claude Frollo, è particolarmente turbato dalla giovane; Quasimodo, il campanaro gobbo e deforme di Notre-Dame, resta affascinato da tanta bellezza mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso. Ad assistere c'è anche la fidanzata di Febo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia profondamente gli zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi; sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano: risolvere il mistero della Cattedrale per poter avere ricchezza e potere!

La rilettura del testo di Victor Hugo nel musical è stata facilitata dall’enormità di spunti che offre il romanzo e dalla incredibile attualità di alcuni temi: la diffidenza nei confronti dello straniero e del diverso, rappresentati in palcoscenico dagli zingari e il racconto di una società aperta, inclusiva e tollerante, che può esserci e in cui possono svolgersi le vicende narrate. Ma anche il recupero dell’alchimia, un tema molto in voga all’epoca, che costituisce il fil rouge della storia velandola di mistero, come misteriose e piene di simbologie continuano ad essere le architetture gotiche della Cattedrale di Notre Dame.

La storia dello sfortunato campanaro e della bella zingara non è dunque solo una struggente vicenda romantica; è qui una trama ricca di spunti, una vicenda dai tanti toni in cui c’è spazio per la musica festosa, canti, balli, una fascinazione che solo lo spettacolo dal vivo sa dare al pubblico, come dimostrerà anche il family show della Compagnia del Villaggio.

Gli artisti in scena sono: Irene Maddalena / Rossana Carraro nel ruolo di Esmeralda, Matteo Perin nei panni di Quasimodo, Pierantonio Dalla Riva come Claude Frollo, Elena Sbalchiero (Fiordaliso), Matteo Dal Ponte (Febo); e ancora Marco Coppolino, Giorgia Fina, Mattia Cavallari, Tobia Lanaro, Andrea Borile, Carlotta Palmieri, Luca Rossi.

Per “Notre-Dame. Il mistero della cattedrale”- una delle ultime date 2022 della tournée del musical della Compagnia del Villaggio – i biglietti costano 20 euro l’intero e 17 euro il ridotto over 65 e under 30.

“Notre-Dame de Paris” è un romanzo storico di Victor Hugo, pubblicato con enorme successo nel 1831; ha avuto nel tempo varie trasposizioni e adattamenti, che hanno sempre goduto di grande favore nel pubblico, sia per la malinconica storia d’amore che per l’ambientazione noir tardomedievale; è diventata opera lirica (la prima volta nel 1836); balletto, con la coreografia di Jules Perrot e Marius Petipa nel 1844, ma anche di Roland Petit nel 1965; più volte film, anche d’animazione (Disney 1996), e infine musical-opera popolare, prima in Francia, nel 1998 e poi in Italia dal 2002: scritto da Luc Plamondon, con le musiche originali di Riccardo Cocciante, è diventata un vero e proprio cult, uno spettacolo con oltre 15 milioni di spettatori e più di 5000 repliche in tutto il mondo.

La Compagnia del Villaggio, fondata nel 2005, è una realtà nota del panorama artistico veneto; la sua mission è portare in scena musical in lingua italiana, anche con attori non professionisti, proponendo titoli del repertorio internazionale. I componenti della Compagnia, professionisti e amatori del genere, condividono la passione per questo genere di spettacolo che unisce canto, ballo e recitazione, e sanno trasmettere al pubblico il loro contagioso entusiasmo. Gli spettacoli portati in scena sono sempre molto curati e allestiti con grande professionalità; e il pubblico risponde con calore alle loro proposte. Tra i titoli del loro repertorio “Peter Pan”, “Grease”, “La Bella e la Bestia”, “Hansel e Gretel e il maleficio della Foresta Nera”, “Aladino e la lampada meravigliosa”.

Carnet, Gift card, biglietti e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato - esclusi i giorni festivi - dalle 15.00 alle 18.15, suggerito l’appuntamento per evitare attese, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente e voucher.