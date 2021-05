Nordic walking sui Colli berici con degustazione

Domenica Caliba vi accompaga in una splendida camminata nordic immersi nel verde della natura, adatta a tutti e seguiti da un istruttore qualificato della scuola italiana di nordic!

Questa disciplina migliora il livello di ossigenazione, riduce lo stress e rinforza il sistema immunitario, quindi un vero e proprio toccasana.

Le escursioni presentano un livello di difficoltà che le rende accessibili a tutti.

𝗣π—₯π—’π—šπ—₯𝗔𝗠𝗠𝗔

Domenica 9 Maggio. Ritrovo in Piazza Mercato a Castegnero alle ore 9:00.

Qui, incontro con la guida e spostamento in auto presso il punto di partenza della camminata, che si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30.

Una volta terminata la passeggiata, trasferimento in auto presso la Cantina ai Nani di Nanto (Via Degora, 34).

Alle ore 13:00, degustazione presso la Cantina dai Nani a Nanto. Il menu prevede una degustazione di salumi e formaggi, accompagnati con pane e pate’ d’oliva ed una degustazione di 5 vini della cantina.

Terminato il pranzo, spostamento in auto alla volta dell'π™€π™§π™šπ™’π™€ π™™π™ž π™Žπ™–π™£ π˜Ύπ™–π™¨π™¨π™žπ™–π™£π™€, struttura religiosa risalente al XVII secolo e costruita sulle basi della precedente chiesa di San Cassiano del VI secolo, dalla quale si può godere di una fantastica vista panoramica. Dopo una camminata di 30 minuti, si raggiunge questo luogo colmo di storia e di leggende; la più famosa vuole che proprio in questo posto, nel corso del XII secolo, abbia trovato rifugio Adelaide di Borgogna, imperatrice dei Franchi e Regina d'Italia, in fuga da Berengario, dopo l'assassinio del suo sposo, il re Lotario II. Visita degli esterni dell'eremo. Al termine, fine dei servizi e ritorno in autonomia.

🏷 𝗀𝗨𝗒𝗧𝗔 π—œπ—‘π——π—œπ—©π—œπ——π—¨π—”π—Ÿπ—˜ π——π—œ 𝗣𝗔π—₯π—§π—˜π—–π—œπ—£π—”π—­π—œπ—’π—‘π—˜: € 28,00

Noleggio dei bastoncini: € 5,00

Pre iscrizione gratuita – Saldo 8 giorni ante partenza

π—Ÿπ—” 𝗀𝗨𝗒𝗧𝗔 𝗖𝗒𝗠𝗣π—₯π—˜π—‘π——π—˜:

Camminata nordic con istruttore qualificato della Scuola Italiana di Nordic

Degustazione di vini, salumi e formaggi presso la Cantina ai Nani di Nanto

Visita degli esterni dell’Eremo di San Cassiano

Assicurazione medico-bagaglio



Tutti i viaggi sono realizzati seguendo rigorosamente le linee guida anticovid per la massima tutela dei nostri clienti.

Prediligiamo le destinazioni "open air" in quanto garantiscono il corretto distanziamento e sono un toccasana per il corpo e lo spirito.

Per ulteriori informazioni visitate www.caliba.it, o contattateci direttamente in agenzia o via mail a barbara@caliba.it