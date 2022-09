Aristide Genovese protagonista del primo studio di un allestimento dedicato alla morte del calciatore Enzo Scaini, ancora avvolta da ombre e dubbi

“Estate a Vicenza 2022”: calcio e misteri

nel cortile del Bixio di Vicenza

sabato 17 settembre con “Non ero Paolo Rossi”

Appuntamento nel cortile del rinnovato Teatro Spazio Bixio di Vicenza sabato 17 settembre alle 19.30 per “Non ero Paolo Rossi. Enzo Scaini, la morte misteriosa di un calciatore dimenticato”, produzione di Theama Teatro di e con Aristide Genovese, riduzione drammaturgica del libro di Giampiero De Andreis ed Emanuele Gatto.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone “Estate a Vicenza 2022”, promosso dal Comune di Vicenza - Assessorato alla Cultura in collaborazione con AGSM AIM, porterà il calendario indietro di quasi quarant’anni, fino a quel 1983 nel quale Enzo Scaini morì dopo una semplice operazione al ginocchio, in circostanze mai del tutto chiarite.

Un importante membro dell’Associazione calciatori all’epoca disse che Scaini “purtroppo non era Paolo Rossi”. Da qui prende il via la riflessione dei due autori, che Genovese ha deciso di trasporre sul palcoscenico proprio dopo la lettura del libro: “Quella storia mi colpì – afferma l’attore e regista – anche per le caratteristiche della vita e della carriera di Scaini, mediano poderoso e uomo dall’animo grande. Parlare di questo giocatore, per me, significa dare voce ad un caso che dopo aver occupato le prime pagine dei giornali è stato ben presto dimenticato, ma significa anche poter parlare di un calcio che non c’è più. Un gioco di uomini che amavano tirare calci a un pallone, forse meno star, ma sicuramente più persone. Un gioco che personalmente rimpiango, ma che evidentemente presentava anche allora aspetti e dinamiche che al grande pubblico non venivano rivelate”.

L’appuntamento nel cortile del Teatro Spazio Bixio, in via Mameli, 4 (o all’interno, in caso di maltempo), sarà il primo studio in forma di reading di un allestimento in programma per il prossimo anno, in occasione del quarantennale della scomparsa del calciatore. Biglietto unico a 5 euro con aperitivo. Prenotazione consigliata allo 0444 322525 oppure scrivendo a info@theama.it.