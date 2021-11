Non(a)rte: Giuliano Piccininno espone le illustrazioni

Dopo più di trent’anni di presenza sul territorio vicentino, di pubblicazioni professionali diffuse in tutto il mondo, di attività didattica e di promozione della lettura delle immagini, Giuliano Piccininno espone per la prima volta presso Qu.Bi Gallery di Vicenza una selezione delle proprie illustrazioni. Si tratta di una mostra atipica a partire dal titolo, in cui l’autore rivendica con orgoglio (nonostante i meriti riconosciuti in campo artistico) la collocazione del proprio lavoro nell’ambito delle arti applicate. Altra caratteristica particolare di questa esposizione è la compresenza di tecniche e stili, cangianti e mutevoli, che ne fanno una paradossale “mostra collettiva di un unico autore”. Organizzazione a cura di Associazione VenetArt e Qu.Bi Gallery. Con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Presso gli spazi della galleria sarà presente un bookshop con il catalogo ragionato contenente sia tavole in mostra che non, oltre ad alcune stampe selezionate tra quelle esposte.

La mostra NON(A)RTE è allestita presso Qu.Bi Gallery in corso Fogazzaro 21 a Vicenza ed è aperta al pubblico da sabato 4 a venerdì 24 dicembre 2021, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Saranno adottate misure anti Covid-19 e saranno valide tutte le norme nazionali e regionali in vigore al momento dell’evento.

Per accedere alle sale espositive di Qu.Bi Gallery e visitare la mostra è obbligatorio esibire il Green Pass. Ingresso gratuito.