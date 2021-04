Nomadi in concerto a Cartigliano

La musica non si ferma. DuePunti Eventi annuncia il primo, nuovo live dell’estate. È il concerto dei Nomadi, carismatici portavoce della musica italiana dal vivo, che anche in questo ulteriore anno di pandemia e di difficoltà per lo spettacolo, sono fra i primi a lanciarsi in un tour estivo. L’evento, il 26 giugno 2021 (ore21.30), è a Cartigliano, in provincia di Vicenza, nell’affascinante scenario del parco di Villa Morosini Cappello, dove la musica di uno dei gruppi più longevi della canzone italiana sarà protagonista della ripartenza.

Oltre che con il nuovo tour dal vivo, il contributo dei Nomadi alla complessità del momento è dato da un nuovo album di inediti “Solo essere umani”, in uscita il 23 aprile 2021, per la prima volta su etichetta BMG e pubblicato in formato vinile, cd e digital download. “Valori.Amore.Vita. Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo” anticipano i Nomadi “La prima sorpresa di questo progetto è il brano che da il titolo all’album ‘Solo Esseri Umani’, cantato insieme all’amico storico della band, Enzo Iacchetti”. Intanto, il 9 aprile, esce il primo singolo ufficiale dei Nomadi dal titolo “Frasi nel fuoco”, un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al futuro per arricchire questo presente che spesso risulta essere complesso ed invalicabile. Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, racconta: “‘Frasi nel fuoco’ è la voglia di vivere pura, tenacia e determinazione. È un inno alla vita e all'amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. È un brano vivace che conferma il nostro bisogno di ripartenza, di un'esistenza piena.” Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che hanno segnato la storia del gruppo, nato nel 1963 e che non ha mai smesso di rinnovarsi, senza tradire lo spirito nomade che lo contraddistingue.

“Finalmente un grande evento a Villa Morosini Cappello, il nostro gioiello più prezioso” il commento del sindaco di Cartigliano Germano Racchella “Questo concerto sarà un passo decisivo non solo per la ripresa della musica live, ma anche per l’inizio di una programmazione qualificata per il nostro Comune, che vuole aprirsi al mondo e regalare unastagione coinvolgente a cittadini e visitatori. Sono felice che questo inizio sia con i Nomadi, un gruppo molto amato dal pubblico di ogni generazione”.

“I Nomadi sono da sempre una garanzia, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista umano” dichiara Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi “Con loro nel 2020 abbiamo osato il primo concerto estivo dopo mesi di emergenza sanitaria che inaspettatamente aveva sconvolto il mondo dello spettacolo; con loro ripartiamo nel 2021, dopo mesi altrettanto difficili, ma con la consapevolezza che gli eventi dal vivo, in sicurezza, si possono realizzare. Un forte segnale, per tutti”.

il 26 giugno a Villa Morosini Cappello i Nomadi in concerto. La musica non si ferma

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Cartigliano.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a breve sul circuito Ticketone