Nokees e Rock'n'Roll Circus in concerto a Villa Angaran

I Nokees sono un energico trio di ventenni spettinati, i Rock'n'roll Circus sono un quartetto brioso di trentenni colorati. Una serata al 100% rock'n'roll, davvero per tutti quelli che amano la musica, il concerto si terrà venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 21:00 a Villa Angaran a Bassano del Grappa.

E’ stato un incontro casuale, quello avvenuto tra i 4 componenti del fantastico circo del rock'n'roll più scatenato d'Italia.

Sebbene la band deve il suo nome ad uno spettacolo organizzato dai mitici Rolling Stones sul finire degli anni '60, possiamo comunque ritenere, data la varietà e il carisma dei musicisti, che proprio di un circo si tratta.

Il loro repertorio, che parte dai blues di Chicago fino a concludersi con il più scatenato dei rock'n'roll (sfiorando alcune sonorità country), è qualcosa di veramente unico: nessuna esibizione dei Rock'n'Roll Circus è uguale alle precedenti. Assistere ad un loro concerto, lasciarsi trasportare dai rock'n'roll vintage più scatenati per almeno 2 ore, appaga lo spirito e la voglia di ballare.

Se il 2012 è stato l'anno-trampolino, il successivo 2013 è stato l'anno dei successi: numerosi riconoscimenti ottenuti tra cui primo premio al Con.Test.A. la partecipazione al Riviera Folk Festival, al 1° Woodstock Revival e come ospiti di Radio Bella&Monella sul palco del Vintage Mania.

Il 2014 invece è stata la volta dello UK Tour in varie città dell'Inghilterra e dei concerti al raduno Triumph al Mugello.

L’ultimo periodo, oltre ai concerti live, li ha visti registrare il loro primo disco dal titolo “Revolution”, ed è apparsa la loro prima intervista televisiva di 84minuti in diretta TV nazionale.

L’esibizione sul palco dell'Union Rock presso l'Antica Fiera del Soco (con numerosi special guest) quella al Re-Woodstock festival, al Buskers Festival di Ferrara ed il secondo UK Tour sono stati il coronamento di un successo imprevisto e straordinario.



Francesco Balasso: chitarra e voce

Mattia Mattiello : chitarra, armonica e voce

Ivano Pianegonda: basso e cori

Michele Patuzzi: batteria e cori

Angaround è una rassegna musicale all'aperto, in cui tante band amiche di Villa Angaran San Giuseppe portano la loro musica.

Angaround - Nokees + Rock'n'Roll Circus in concerto venerdì dalle ore 21:00

Villa Angaran San Giuseppe

Via Ca' Morosini 41, 36061 Bassano del Grappa

Posti seduti limitati (no prenotazione).

Mascherina obbligatoria.

Ingresso a offerta consapevole.

Parcheggio a pagamento (venite a piedi o in bici, che passeggiare lungo il Brenta è uno spettacolo).