Nocturne Siouxsie and The Banshees Tribute Band all'Osteria Shivaa

Serata dedicata alla new wave con le canzoni che hanno fatto la storia dei Siouxsie and The Banshees, sabato dalle 21 all'Osteria Shivaa a Fara Vicentino.

Susan Janet Dallion, aka Siouxsie Sioux, è la "maschera" per antonomasia del dark-punk. Con il suo tipico look stregonesco - parrucca nera, pallore cadaverico, pesantissimo make-up, simboli necrofili e abiti sadomaso - è riuscita a incarnare l'icona di tutta una stagione, quella dei darkettoni, nerovestiti adoratori di un rock tetro e depresso.

Lo stile vocale e le sonorità di Siouxsie riecheggerrano nel repertorio di band di punta del rock come Cocteau Twins (la cantante Elizabeth Fraser ha raccontato perfino di aver avuto da ragazzina "un tatuaggio di Siouxsie") e Dead Can Dance. E tracce dei Banshees sono visibili in anche gruppi come Portishead ai Garbage.

La passione per la new wave e il movimento post punk unisce quattro musicisti provenienti da Bassano del Grappa (VI) e dintorni che, in seguito al concerto presso il Dublin Castle Camden – London, luogo d’esordio del tributo a Siouxsie and the Banshees, decidono di perseguire questa strada fondando i NOCTURNE – The Siouxsie and The Banshees Tribute Band.

Alla band viene riconosciuta la grinta, l’ermetismo, l’essenzialità e la capacità di reinterpretazione dei brani pur mantenendo l’essenza dei pezzi originali. Grazie a queste particolarità la band si esibisce in noti locali del territorio iniziando ad esibirsi con continuità, facendosi conoscere dagli appassionati e riscontrando una partecipazione sempre più numerosa.

AGO 8

Nocturne live@Shivaa

sabato dalle ore 21:00 alle 23:00

L'osteria Shivaa

Via Zucchi 32, Fara Vicentino

I Nocturne sono:

Shadine Reds: voce

Luke Ritz: chitarra

Mark Hook: basso elettrico

Morris Le Baptiste: batteria